Accoltella la cugina a Ferragosto | arrestato 42enne a Roma

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’uomo è stato intercettato edai poliziotti del Distretto Fidene dopo quattro giorni di ricerche. NOTIZIE– CRONACA DI. Dopo quattro giorni di ricerche, la Polizia del Distretto Fidene haquesta mattina un uomo di 42 anni, accusato di averto lanella serata di, nel quartiere Tufello a. L’arresto è avvenuto mentre l’uomo rientrava dalle vacanze, intercettato dagli agenti in strada. L’aggressione risale al tardo pomeriggio del 15 agosto, quando l’uomo, per ragioni ancora poco chiare ma che la magistratura sospetta siano legate a contrasti in traffici illeciti, ha iniziato a litigare con il figlio della. La discussione è poi degenerata coinvolgendo l’intero nucleo familiare, fino a quando l’indagato ha preso un coltello e ha colpito laalla spalla con un profondo fendente.