Venezuela cos’altro deve succedere per condannare le azioni di Maduro?

(Di giovedì 22 agosto 2024) “Águila no caza moscas”, un proverbio molto conosciuto in, che tradotto in italiano significa che un’aquila non caccia delle mosche, si concentra cioè su prede che siano alla sua altezza. Questa frase fu usata proprio dal presidente Hugo Chávez Frías nel gennaio 2012, per rispondere all’allora deputata Maria Corina Machado (classe 1967). Durante una seduta del parlamento infatti, Machado accusò Chávez di utilizzare la sua posizione come prima carica dello Stato per rubare “se ha dedicado a expropiar que es robar” (ha dedicato il suo tempo alle espropri, che sono dei veri e propri furti).