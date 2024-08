Velletri Tre persone indagate per spaccio e sfruttamento della prostituzione

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024) Misure cautelari per. Tre, tra cui due cittadini romeni e un italiano,per gravi reati. Su richiestaProcuraRepubblica di, i CarabinieriCompagnia locale hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di. Le misure riguardano tregravemente indiziate didi sostanze stupefacenti e. I destinatari delle misure sono due cittadini romeni, rispettivamente di 33 e 31 anni, che sono stati posti in custodia cautelare in carcere, e un cittadino italiano di 47 anni, ora agli arresti domiciliari. I due romeni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti attività illecite simili, sono stati coinvolti in vari episodi dinel comune di