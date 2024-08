Usa ' aumento rischio attacchi russi in Ucraina'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) L'Ambasciata degli Stati Uniti a Kiev ha messo in guardia contro "undeldinotturni e diurni da parte di droni e missiliin tutta l', in concomitanza con la Giornata dell'Indipendenza dell'del 24 agosto". L'allerta, si legge sul sito dell'Ambasciata, si riferisce ai "prossimi giorni e per tutto il fine settimana". L'Ambasciata invita i cittadini americani in, tra l'altro, a "monitorare i media locali per gli aggiornamenti, identificare i luoghi di rifugio prima di qualsiasi allarme aereo e ripararsi immediatamente se viene annunciata un'allerta aerea".