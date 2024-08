Turista di 14 anni annega in mare a Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024 – Un ragazzino di 14, di nazionalità polacca, è stato trovato morto permento nello specchio d'acqua antistante i bagni 91/92, nella zona sud di. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provato in tutti i modi a rianimarlo. Purtroppo alla fine non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il 14enne si trovava in città insieme ad una comitiva di connazionali dai quali pare si fosse separato tanto che la Publiphono aveva incominciato a diraanche un avviso per il ritrovamento. Sul posto anche la Capitaneria di porto che avrà ora il compito di ricostruire con precisione la dinamica della tragedia.