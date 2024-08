Trump tiene il comizio all’aperto protetto da una gabbia di vetro | i pannelli antiproiettile sul palco di Asheboro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Podiodatrasparentie misure di sicurezza rafforzate per il primodi Donalddopo l’attentato al rally in Pennsylvania il 13 luglio. Teatro dell’evento ‘blindato’, in North Carolina, uno degli stati in bilico che il tycoon sta percorrendo come contraltare alla convention dem a Chicago. I vetri bulletproof intorno alsono simili a quelli montati sulla ‘Beast’, la limousine corazzata usata dal presidente americano, mentre il ‘perimetro rosso’ è stato allargato, per evitare il tiro di cecchini a distanza ravvicinata come successo a Butler, dove il tycoon peraltro vuole tornare in autunno. Dopo quella sparatoria il Secret Service aveva sconsigliato al candidato repubblicano di tenere comizi outdoor.