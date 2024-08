Tronista Uomini e Donne | arriva la bellissima ex fidanzata di un corteggiatore

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 22 agosto 2024) Secondo alcune indiscrezione unadella prossima edizione disarà l’exdi un. Mancano poche settimane all’inizio di una nuova edizione die il pubblico non vede l’ora di scoprire chi sarà seduto sul trono. A ricoprire l’ambito ruolo di, infatti, potrebbe esserci chiunque: persone sconosciute ai telespettatori della trasmissione ma anche vecchie conoscenze oppure personaggi provenienti da qualche altro programma Mediaset. L’indiscrezione sulladella prossima edizione di(Instagram @) – cityrumors.itInsomma, per il momento tutto può essere, dato che non sono state date né conferme né smentite sui numeri nomi che nei mesi sono spuntati fuori come possibili tronisti.