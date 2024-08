Sicurezza Fontivegge nel mirino Spaccata e furto in un negozio I Comitati | Rafforzare i controlli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024)si conferma purtroppo quartiere problematico per la. E l’altra notte ad aggravare il quadro c’è stata una ‘’ ai danni di undella zona, con tanto di annesso. E’ accaduto intorno alle 1,30 in via Mario Angeloni; l’attività colpita è quella dell’Ottica Le Pupille, una di quelle che resiste ancora al ‘deserto’ che si è creato intorno all’area. A raccontare a La Nazione come sono andate le cose è la titolare del. "Ad avvertirci che ci avevano sfondato la vetrina è stata la polizia – spiega – dopo che aveva ricevuto la segnalazione dalla vigilanza privata. Quando siamo arrivati abbiamo trovato una grande pietra a terra e la parte bassa della porta a vetri d’ingresso sfondata. Hanno portato via molti occhiali, direi tutti quelli che potevano e hanno spaccato il registratore di cassa dove all’interno non c’erano soldi".