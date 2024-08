Se sei stato morso da una cimice triatomina ecco cosa devi fare

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 22 agosto 2024) Unapuò sembrare innocua, ma non c’è nulla di innocuo nel suopotenzialmente mortale. Infatti, queste cimici, chiamate anche cimici vampiro o assassine, sono conosciute per divertirsi sui volti degli esseri umani addormentati durante la notte. Questi fastidiosi parassiti, che lasciano unpieno di feci, erano un tempo endemici dell’America Latina, ma da quando la specie è migrata, sta silenziosamente infettando o uccidendo vittime in tutto il mondo. Continuate a leggere per saperne di più su questo terrificante parassita! Quando Emiliana Rodríguez era una ragazzina, ricorda di aver visto degli amici giocare una partita di calcio notturna, in cui uno dei giocatori è improvvisamente morto sul campo.