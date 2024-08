Rugby serie A | parla il nuovo tecnico Martino Rispetto e ambizione Vogliamo i playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ha preso il via la nuova stagione della Fiorini Pesaroche, archiviato Ferragosto, si è ritrovata al TeknowoolPark per l’inizio della preparazione. A guidare i kiwi giallorossi la new entry, il coach Marceloarrivato a Pesaro da pochi giorni, affiancato dal preparatore atletico Jacopo Terenzi e dalAlex Grieve. "Sono arrivato a Pesaro il 16 agosto, la città mi ha fatto subito una buona impressione – esordisce ilgiallorosso –. Ho approfittato di questi primi giorni per girare la città e iniziare a conoscerla, mi è piaciuta molto. L’ho subito detto alla mia famiglia, credo che ci troveremo bene". Poidel primo impatto con la squadra: "Positivo. Avevo voglia di iniziare questa stagione, conoscere i ragazzi e iniziare a lavorare". Gli obiettivi sono chiari: "Cercare di rappresentare al meglio ilpesarese, in tutte le categorie.