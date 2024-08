Perde il figlio all’ottavo mese di gravidanza | si era precipitata all’ospedale di Merate dove però il punto nascite è stato chiuso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024)(Lecco), 22 agosto 2024 - Ancora poche settimane die sarebbe diventata mamma. Alla 34esima settimana di gestazione, il bimbo che da più di 8 mesi portava in grembo èmorto, probabilmente per il distacco della placenta. Are ilormai quasi al termine dellaè stata una paziente italiana di 33 anni che abita a Robbiate. Martedì pomeriggio ha accusato una grave emorragia: si èin ospedale, al Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic,ilnascita èlo scorso maggio enon vengono nemmeno garantiti parti d'urgenza nè emergenze ostetriche, neppure quando sono di turno i ginecologi in servizio per le visite ambulatoriali.