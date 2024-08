Pavarese | Neres è abituato a grandi palcoscenici

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 22 agosto 2024) Gigi, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a “Napoli Magazine Live“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito le sue dichiarazioni: La sconfitta contro il Verona? E’ un capitolo chiuso, l’importante è fare tesoro della prestazione fatta perché è stata veramente una doccia gelata e un richiamo alla realtà che la squadra scaligera ha impartito al Napoli. E’ stata una lezione salutare che non dimenticheremo. Conte è stato molto chiaro e credo sia stato il primo ad accusare il risultato e la prestazione, probabilmente, me per primo, non avevamo capito le dichiarazioni fatte il sabato, ma voleva richiamare tutti all’ordine e all’attenzione.