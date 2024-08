Milan Leao al Barcellona? No zero possibilità | Furlani blinda Rafa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024)o, 22 agosto 2024 -alnon s'ha da fare: rimane al. Chiarissimo, infatti, l'amministratore delegato rossonero Giorgioche, mentre usciva daello, ha risposto ad alcune domane: "È possibile chegiochi alin questa stagione? No.". E ancora, al microfono del Chiringuito: "Resterà al? Sicuramente, al 100%". Negli ultimi giorni il club catalano ha manifestato il suo interesse per il portoghese, individuato come pedina ideale dopo l'assalto fallito a Nico Williams che ha scelto di rimanere all'Atletico Bilbao.è legato alda un contratto fino al 2028. La clausola rescissoria di 175 milioni, invece, scade ogni anno il 15 luglio. Ilavrebbe avuto intenzione di partire da un'offerta di 60 milioni, maha chiuso ogni