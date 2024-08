Mentre i medici studiano la malata Italia rischia di aggravarsi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 22 agosto 2024) È noto che nell’ antichità anche le popolazioni con un grado di civiltà superiore alla media, prima di affrontare imprese importanti, aveva cura di consultare gli aruspici e di partecipare a riti specifici per le singole circostanze celebrati dagli stessi. A osservare questa tradizione e la sua evoluzione nel corso dei secoli, si nota facilmente che tali comportamenti erano diffusi sia a oriente che a occidente. Eppure le civiltà di quelle epoche non sapevano ognuna l’esistenza dell’altra. I fatti che assillano attualmente l’umanità sembrano avere molte caratteristiche in comune con quelle che all’epoca terrorizzavano gli antenati.