Mentre ero sul water ho sentito un dolore acuto ai testicoli Era il morso di un serpente | il gesto stoico di Thanat Tangtewanon

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Come ogni mattina, si è seduto sulper fare i suoi bisogni, ma, presto, haun fortissimoaie, quando ha abbassato lo sguardo, non poteva credere ai suoi occhi. È successo al thailandese, che ha raccontato la storia, decisamente inusuale, che ha vissuto durante una normalissima mattinata. “Ieri, verso le 10 del mattino, mi sono svegliato e sono andato in bagno come al solito. Prima di sedermi sul, scarico sempre per controllare eventuali spiacevoli sorprese, e ieri non è stato diverso. Dopo aver scaricato, mi sono seduto, ma pochi istanti dopo, hounnei– confessa-. Qualcosa mi aveva. Ho allungato la mano e, con grande orrore, ho afferrato unper il collo, con le sue zanne ancora conficcate dentro di me”.