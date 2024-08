Medio Oriente trattative a Il Cairo per una tregua

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 22 agosto 2024)a Ilper una. Yahya Sinwar, capo di Hamas, sembra si nasconda nei tunnel a Gaza Ilè nuovamente lo scenario in cui si svolgono leper unaa Gaza, ma la situazione sembra in stallo. Secondo quanto riferito da Ynet, sembra che il capo di Hamas nascosto nei tunnel di Gaza, Yahya Sinwar, abbia posto come precondizione a qualsiasi accordo di lunga durata che Israele s’impegni a non ucciderlo. Secondo il quotidiano qatariota al Araby al Jadeed, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha proposto che l’Egitto partecipi alle forze internazionali di mantenimento della pace nel corridoio Filadelfia per fare pressione su Israele affinché si ritiri dalla zona di confine tra Egitto e Gaza, in cambio di un accordo di cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi.