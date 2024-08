Maresca insiste sul fatto che il Chelsea non ha una rosa sovradimensionata

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Il tecnico del Enzo afferma di non avere una esagerata, in quanto sta lavorando solo con 21 giocatori. Nelle ultime settimane i Blues sono stati criticati per aver continuato ad aumentare le proprie fila, escludendo diverse ex stelle dalla partita inaugurale della Premier League. Raheem Sterling, Ben Chilwell e Noni Madueke sono tre assenze degne di nota, mentre il giovane Conor Gallagher è stato appena ceduto all'Atletico Madrid. Nel frattempo, il ha ingaggiato quest'estate Joao Felix, Pedro Neto e numerosi giovani talenti. Ma questo non è un problema per, che si sta preparando per la partita di qualificazione all'Europa Conference League contro il Servette, giovedì.