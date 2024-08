Lutto nel commercio addio a Ivana Tempestini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Empoli, 22 agosto 2024 – “La zia era una donna dal carattere forte, ma al tempo una persona buona. E’ stata anche più di una zia, in primis per me che ho perso mia madre quando avevo solo vent’anni. Ma anche per il resto della famiglia. La ricorderemo sempre con gioia e gratitudine immensa”. E’ così che Simoneha voluto ricordare, scomparsa ieri all’età di 92 anni. A piangerla sono in primis i nipoti Francesco e Simone, la cognata Maura e i pronipoti Teresa, Tommaso ed Adele. Oltre alla comunità e alempolese, che perde così una delle sue figure ’storiche’: nata ad Empoli nel 1932,aveva infatti aperto negli anni ‘60 insieme al fratello il forno di via Carrucci che portava il loro cognome. Un’attività che ha portato avanti per decenni, continuando a lavorare anche in età avanzata fino a quando ne ha avuto la forza.