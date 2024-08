L’esasperazione di Avenza | Non si trova lo spazio per una sede dei vigili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sono arrivati in una cinquantina ieri mattina in via Sforza per protestare contro il degrado di. La presenza della sindaca Serena Arrighi per il taglio del nastro dello sportello della comunità domenicana negli ex locali della circoscrizione ha offerto ai residenti l’occazione per farsi sentire. Una protesta contro l’amministrazione e non contro la comunità domenicana, come hanno sottolineato con forza allo staff del console generale della Repubblica Dominicana a Genova Nelson Carela Luna. Le grida "vergogna", "è dimenticata", fischi, applausi ironici e cartelli hanno accolto Serena Arrighi. Nel mirino di cittadini e politici le promesse fatte dall’amministrazione comunale di aprire unadi polizia municipale adcome presidio contro violenza e degrado.