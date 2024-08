La madre di Saman è in arrivo in Italia | la diretta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Reggio Emilia, 22 agosto 2024 – E’ stata arrestata lo scorso 31 maggio in Pakistan. Oggi è ininladiAbbas, accusata dell’omicidio della figlia. Nazia Shaheen, 51 anni, atterrerà a Fiumicino dopo le 14, dopo uno scalo a Istanbul. Poi andrà in carcere. Dopo l'arresto, aveva dato il consenso all'estradizione. La donna, latitante dal primo maggio 2021, è stata condannata all'ergastolo dalla Corte di assise di Reggio Emilia, per l'omicidio della figlia. Un anno fa è stato consegnato all'il marito, Shabbar Abbas, anche lui condannato all'ergastolo in primo grado.