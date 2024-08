Iniziativa del Circolo Tennis Reggio Coppa Davis in mostra per tutti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Appuntamento da non perdere per gli appassionati di. Nel pomeriggio di domani (ore 15-19) e nella mattinata di sabato (9/13) ilesporrà la, conquistata alla fine di novembre dalla nazionale italiana dopo 47 anni di astinenza. La famosa "insalatiera d’argento" arriverà in città oggi, per poi essere preparata a fare il suo "debutto" in pubblico, disponibile acoloro che vorranno oservarla da vicino: "E’ un piacere ed un onore avere alquesto prestigioso trofeo, a testimonianza del grande momento che attraversa il nostro sport. Ringrazio Sinner e compagni per averlo riportato in Italia e la Federazione per averci dato la possibilità di esporlo ai nostri sportivi, nel ricordo dei due match diche si sono tenuti qui nel 1968 e nel 1973" spiega il consigliere del C.T.Vittorio Lombardini.