Il limite dei due mandati? Dovrebbe essere nella legge elettorale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) di Sergio Ciliegi Ildielettorali è l’assicurazione sulla vita della democrazia, sotto tutti i cieli e in tutti i tempi. L’assenza di limiti di mandato genera la professionalizzazione della politica e questo porta (può portare) alla deformazione delle motivazioni dell’aspirante alla rielezione. Se le convinzioni politiche e le motivazioni ideali portano (anche se non sempre, ovviamente) al primo mandato, si può dire altrettanto per i successivi? Non si può ovviamente generalizzare, ma i privilegi e i benefici, non solo economici, della status di parlamentare possono indurre in tentazione e far prevalere, nel parlamentare al primo o secondo mandato, l’interesse alla rielezione sull’aspirazione nobile della rappresentanza di interessi dei cittadini. Non è così per tutti ma per molti sì; sul fenomeno non mancano studi.