Fw Sanità UGL | Dottoressa aggredita nel tarantino si è dimessa Non lasciamo campo libero ai violenti

(Di giovedì 22 agosto 2024) Fw., UGL: Il gesto estremo delle dimissioni presentate dallavittima di un’aggressione avvenuta pochi giorni fa in provincia di Taranto, colmo di dignità e rabbia “Il gesto estremo delle dimissioni presentate dallavittima di un’aggressione avvenuta pochi giorni fa in provincia di Taranto, colmo di dignità e rabbia, deve aprire una riflessione a cui nessuno può sottrarsi. Perdere un professionista, lasciandoai, è una sconfitta per l’interaitaliana” commentano Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute e Errica Telmo, segretario provinciale di Taranto. “L’indignazione non basta più. Nell’aprile del 2023 abbiamo pianto la morte dellaCapovani,a Pisa da un paziente.