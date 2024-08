Festa del mare con i fuochi Centomila euro col botto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Non c’èdelsenza i suoid’artificio, praticamente l’attrazione più attesa dell’evento. Anche per l’edizione 2024 l’amministrazione comunale ha confermato la modalità dei due giorni: il sabato dedicato espressamente al concerto del Passetto, la domenica con i botti dellaa tarda sera. La giunta conferma la sua linea investendo più di 100milain uno dei cosiddetti ‘Grandi eventi’; della somma messa a budget, al netto di alcune sponsorizzazioni, circa un quinto serviranno per i. Il costo principale è destinato alla ditta che si occuperà dello show che terrà con il naso all’insù migliaia di persone stivate in ogni angolo dello scalo, del Guasco, del centro storico e dintorni.