Dybala rifiuta l’offerta da 75 milioni e resta alla Roma l’annuncio sui social | Ci vediamo domenica

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024 – "Grazie, ci". Poche righe e a, sponda giallorossa, l'emozione è esplosa. Paulo, da giorni, era ormai visto lontano da, in queste ultime ore veniva dato per certo il passaggio al calcio arabo, all'Al Qadsiah, formazione neo promossa in Saudi Pro League, dove avrebbe guadagnato cifre pazzesche, si è detto fino a 75di euro in tre anni. Ora la sorpresa: il post sul profilo del campione argentino, che avrebbe quindito l'offerta araba, con un video della sua presentazione al colosseo quadrato a cui ha aggiunto la frase che i tifosi giallorossi stavano aspettando: "Grazie, ci" allo stadio Olimpico in occasione della partita con l'Empoli.