Dall’Igna esalta Ducati | Un poker straordinario superiorità incrollabile

(Di giovedì 22 agosto 2024) Bologna, 22 agosto 2024 – Un dominio incontrastato dia Spielberg, come da tradizione. Si gode l’ennesimo successo l’ingegnereche ha visto Bagnaia mettere la firma sulla sua venticinquesima vittoria in top class, è già nella top ten di sempre dei più vincenti, e Jorge Martin ed Enea Bastianini firmare l’ottava tripletta consecutiva e la diciassettesima totale con annesso record di Honda eguagliato. A completare la superiotà il quarto posto di Marc Marquez in rimonta dal tredicesimo e un distacco rifilato alla prima non, cioè la KTM di Brad Binder, abbastanza considerevole. Confermata dunque la forza di Borgo Panigale su un tracciato favorevole e Pecco torna leader del mondiale con 5 punti su Martin.