Caporalato delle badanti ‘associazione consolidata’

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDalle indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Bologna, risulta come i tre indagati abbiano costituito un’associazione consolidata da anni, almeno dal 2021-2022, per lo sfruttamento dei lavoratori, reclutati via internet o via passaparola e poi inseriti senza alcuna tutela nel circuitoattività di cura per anziani e malati. Lo sottolinea il Gip di Bologna Maria Cristina Sarli, disponendo la custodia cautelare in carcere per Giuseppa De Falco, 57 anni, per il fratello Fabio De Falco, 49 anni, originari di Caserta e residenti a Ferrara e per la marocchina Hakima El Abbi, 45enne residente nel Reggiano, accusati di associazione a delinquere finalizzata ale alle truffe.