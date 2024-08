Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ilin Serie A si chiuderà il prossimo 30. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA La principale notizia di giornata riguarda Tomas Palacios, per cui oggi si è svolto un incontro nella sede di Viale della Liberazione. L’sembra totalmente intenzionata a ottenere il difensore e per questo è a lavoro per cercare di trovare un accordo con l’Indipendiente Rivadavia. Sembra essersi ormai completamente spenta la suggestione di mercato legata a Federico Chiesa. Al contrario, invece, i riflettori nerazzurri potrebbero essersi nuovamente accesi su un altro juventino: Adrien Rabiot.