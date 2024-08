Bologna Ravaglia lancia la sfida al Napoli | Al Maradona per vincere

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il portiere rossoblù Federicoesprime fiducia in vista della partita di domenica traal. Federico, portiere del, ha caricato l’ambiente rossoblù in vista delladi domenica sera contro il. Intervistato da Sky Sport,ha espresso grande determinazione e ottimismo in merito alla partita che si disputerà allo Stadio, commentando il momento delicato delreduce dalla sconfitta contro il Verona. “Loro non sono partiti bene, ma noi abbiamo una grande opportunità. Andremo acon l’obiettivo chiaro di cercare la vittoria”, ha dichiarato il portiere, sottolineando l’importanza di capitalizzare il momento favorevole. Il, reduce da un inizio di campionato positivo, intende sfruttare al meglio la situazione per guadagnare punti preziosi.