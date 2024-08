Atalanta mercato extralusso | dal Torino arriva Bellanova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Bergamo, 22 agosto 2024 – Ecco Raoul, sesto arrivo estivo in casa, di nuovo in nerazzurro dopo quattro anni. Questa mattina, giovedì 22 agosto, il 24enne laterale milanese è a Milano dove sta svolgendo le visite mediche presso la casa di cura la Madonnina e nel pomeriggio sarà al centro sportivo di Zingonia per la firma del contratto con l’che lo ha acquistato a titolo definitivo dalcon un’importante operazione da 25 milioni. Ritorno in nerazzurro perche curiosamente aveva esordito in serie A, esattamente quattro anni fa, nel luglio 2020, proprio con la Dea. Anche se allora era solo di passaggio a Bergamo dopo le giovanili nel Milan, una prima esperienza semestrale nel Bordeaux e a seguire un semestre dal gennaio 2020 in maglia nerazzurra nel periodo buio della pandemia.