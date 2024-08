America’s Cup Luna Rossa al test della temibile American Magic | una barca differente dalle altre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024)ha dovuto fare i conti con un problema elettrico nelle battute iniziali dell’attesissimo confronto con Team New Zealand, lo scontro di maggiore caratura tecnicaprima giornata delle regate preliminari diCup. James Spithill e compagni hanno perso il controllo dello scafo a causa di questa criticità tecnica, la prua è andata in acqua e la sfida con i Kiwi non è potuta proseguire dopo un’accesa partenza e un minuto iniziale particolarmente intenso.è poi riuscita a battere Orient Express con disinvoltura, ma oggettivamente il sodalizio francese non rappresentava un’insidia vera e propria: la compagine transalpina appare decisamente inferiore al resto delle pretendenti, ha faticato anche ad alzarsi in volo prima del via e non c’è stata partita.