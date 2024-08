America’s Cup 2024 | Luna Rossa vince con Orient Express

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) La prima regata dinell’avvicinamento all’Cup inizia nel peggiore dei modi. Nei preliminari della Louis Vuitton Cup, infatti, l’imbarcazione di Prada perde il controllo e finisce col muso in acqua, regalando la vittoria all’acerrima nemica New Zealand. Inizialmente non si capiva se ci fosse stato un errore umano o un problema tecnico ed è risultato che si è trattato di un guasto elettrico a compromettere la prova. Dopo il rischio corso, New Zealand ha guadagnato metri e nodi e non ha dovuto fare altro che gestire prima di tagliare il traguardo, mentre la barca italiana mestamente si ritira.ha 40 minuti di tempo per riparare il guasto prima della seconda regata in cui sarà impegnata, ossia la quarta del programma contro. Nel mezzo NYYC American Magic opposta a INEOS Britannia.