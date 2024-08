Vuelta 2024 classifiche aggiornate dopo quinta tappa Fuente del Maestre-Siviglia | Roglic resta in rosso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Pavel Bittner vince ladellaa Espana. Successo prestigioso per il classe 2002 del Team DSM-Firmenich PostNL che ottiene la prima vittoria World Tour in carriera, al primo Grande Giro, nella volata di. Il ceco batte al fotofinish Wout Van Aert (Team Visma), ennesimo secondo posto per lui, e un deludente Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), colto di sorpresa dall’anticipo di Van Aert e Bittner. Giornata di riposo per la maglia rossa Primoz. Van Aertin maglia verde, Moniquet in maglia a pois e Antonio Tiberi in maglia bianca. Riesce a ritagliarsi un posto in top ten di giornata l’azzurro Gianmarco Garofoli (Astana Qazaqstan Team).