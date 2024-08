Vela Maggetti | Dopo l’oro di Parigi sto già pianificando Los Angeles

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024)alle Olimpiadi di2024, Martaè tornata a Cagliari, da dove ha parlato in conferenza stampa: “Su Losandiamo con calma perché prima bisogna qualificarsi, ma è pur sempre vero che con il pensiero sto già. Vero è cheTokyo non ho avuto più il modo di fermarmi ed è la prima volta che stacco un po’ la spina. Anche se per la verità in acqua, anche per divertirmi con il surf da onda, ci sono già tornata“. La campionessa olimpica di windsurf prosegue: “Ero reduce da un quarto posto a Tokyo, ma anche da alcune prove che non erano andate tanto bene. Vero, alle Olimpiadi il quarto posto è un risultato eccezionale, per alcuni invece è un incubo, a me ad esempio ha dato la carica, è un ottimo piazzamento visto il livello della competizione“.