Uncinettine amicizia e solidarietà Tante loro creazioni realizzate per gli ospedali di Lucca e Pisa

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Rifare l’albero di Natale da mettere in piazza, magari alzando l’asticella come nei record olimpici ed incrementarne la grandezza, oppure cambiare genere e realizzare un presepe? Senza contare gli impegni costanti con i vari. Tutto volontariato a fin di bene. Il dilemma verrà risolto a settembre, quando le "" di Porcari, il gruppo di signore che si riunisce ogni martedì (il 6 agosto in pieno periodo di vacanze erano una trentina a "sferruzzare" e considerando quelle che lavorano da casa il numero totale è di un centinaio), ritorneranno a riunirsi. Italiane, straniere, in estrema inclusione, giovani e anziane producono capolavori con i ferri al Centro Anziani. All’esterno di alcuni negozi le donne interessate possono trovare il filato e il tutorial su come operare. In questi giorni le ceste vengono rifornite.