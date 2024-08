Torna il Mario Puzo Film Festival | con Ciprì Godano Carlopresti Silvia Scola Misticone e l’omaggio a Mastroianni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Dal 21 al 26 agosto 2024 si terrà la X edizione deldel Cinema delle Aree Interne: Corto ea Capo – Premio, con il tema “Forme in Movimento – Corpi, paesaggi e presenze nel cosmo”. Il, diretto da Umberto Rinaldi, celebrerà il legame tra cinema e territorio, proponendo un ricco programma di proiezioni, masterclass, presentazioni di libri e incontri con autori e registi. Tra gli eventi principali, l’apertura a San Martino Sannita con una tavola rotonda su cinema e territorio, e la presentazione di opere fuori concorso, come il lavoro del fotografo Pasquale Palmieri. Le giornate successive vedranno proiezioni e incontri a Montefusco, Colle Sannita, Montella e Venticano, con la partecipazione di nomi illustri come, Danielee Mimmo. Ilsi concluderà a Trevico, con una visita alla casa natale di Ettore