Tajani | Lo ius scholae è necessario il nostro spazio politico tra Meloni e Schlein

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 agosto 2024 – In un’intervista rilasciata a Repubblica, il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio, ha ribadito il sostegno del suo partito allo ius, una proposta che prevede la concessione della cittadinanza italiana ai figli di immigrati che completano un percorso di studi in Italia.ha difeso questa misura, sottolineando come il mondo stia cambiando e l’Italia debba adeguarsi per restare al passo con i tempi. “La nostra storia è sempre stata quella di un Paese accogliente”, ha dichiarato, ricordando che l’Italia ha accolto 170.000 ucraini negli ultimi due anni. Ha inoltre sottolineato che l’integrazione è parte integrante del tessuto sociale italiano, come dimostrato dalle comunità di origini diverse che si sono stabilite nel paese nel corso dei secoli.