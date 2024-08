RC auto | in Toscana +5% in sei mesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Arezzo, 21 agosto 2024 – A luglio 2024, secondo l’Osservatorio RCFacile.it - Assicurazione.it i premi medi per assicurare un’insono aumentati del 5% su base semestrale arrivando a 671,58 euro, vale a dire circa 32 euro in più rispetto a gennaio 2024*. La buona notizia, però, è che da qualche mese il trend di aumenti è rallentato e in alcune province toscane i valori hanno addirittura iniziato a scendere con riduzioni che arrivano al -10%. «Sebbene il mutato contesto economico si faccia ancora sentire sui premi RC, dal mercato iniziano ad arrivare i primi segnali positivi legati al rallentamento dell’inflazione e ad una stabilizzazione dei tassi di sinistrosità», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it «Nonostante il contesto sia quindi caratterizzato dall’incertezza, è lecito attendersi una progressiva stabilizzazione dei premi.».