Raf e il richiamo di Gente di mare Ha battuto la concorrenza di Gaia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La ‘di’ abbraccerà Raf sabato 31 agosto. Sarà il momento clou della Festa dele la scelta dell’amministrazione comunale, a partire dal sindaco, Daniele Silvetti, e dall’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio, è ricaduta sul cantante che sta celebrando i suoi 40 anni di carriera in giro per l’Italia. Indimenticabili alcune sue hit, sebbene Raf sia da tempo uscito dai circuiti musicali di primo piano e ora impegnato in vari revival. Lo scorso 3 agosto Raf (al secolo Raffaele Riefoli) si è esibito sul palco di una festa a Marotta, altra tappa per celebrare la quarantennale carriera.