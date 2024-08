Quattro morti sul lavoro in Brianza nel 2024 Le altre tragedie | chi erano le vittime

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Una triste conta quella deisulregistrati da inizio anno in: la tragedia alla Corioni di Monza, dove è morto un operaio 22enne, incastrato nel nastro trasportatore, è la quarta in ordine cronologico da gennaio Mohamed, 42 anni Il primo caso si era verificato il 24 aprile scorso, quando Mohamed Abdeltawwab Kamel Mabdrouk, un muratore egiziano di 42 anni, mentre stava lavorando nel cantiere edile di un palazzo in costruzione di via Giacosa a Monza era stato colpito da un pezzo di metallo caduto da una gru. Il lavoratore, residente a Milano, era stato soccorso dall’auto medica e dalla Croce Verde Lissonese. Aveva perso immediatamente conoscenza, era stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo. Dopo cinque giorni di agonia, Mohamed era morto.