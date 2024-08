Nuova squadra trovata | tradimento Chiesa c’è l’annuncio

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 21 agosto 2024)per Federico: c’èsul futuro del giocatore che è un esubero dentro la Juventus.servito Federicoè ai margini della Juventus. Ormai questo è un fatto noto e anche Thiago Motta lo ha ribadito in due occasioni: la prima dopo l’amichevole in Germania, la seconda nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Como: “Non è cambiato nulla” ha detto il tecnico confermando che il giocatore è in uscita. Federico(Lapresse) – Ilveggente.itE’ altrettanto noto comeabbia un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025 quindi con la reale possibilità tra sei mesi di trovarsi una sistemazione a parametro zero e questo gli permetterebbe di chiedere qualcosa in più sotto l’aspetto economico.