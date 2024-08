Non so come si mette un preservativo Perché dovrebbe essere una mia responsabilità? | la cantante Lily Allen senza freni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Indossare ilè uno dei primi consigli che va dato agli adolescenti che cominciano ad avere rapporti sessuali. Ed è fondamentale ricordarlo per tutelare se stessi e il proprio partner, che sia da una gravidanza o da una malattia. C’è, però, chi non ha mai sentito il bisogno di dover imparare a usare il contraccettivo. È il caso dellabritannica, che, parlando al suo podcast ‘Listen Bi***’ ha confessato di non saperesiun. Mentre discuteva con la co-conduttrice Miquita sul tema dell’educazione sessuale nelle scuole britanniche, quest’ultima ha ricordato di aver imparato con l’ausilio di un centriolo. Ma quando ha chiesto la stessa cosa ad, la risposta ha spiazzato tutti: “Non credo di averlo mai fatto. In realtà, credo di non sapere nemmenosi fa“.