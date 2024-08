Midtjylland-Slovan Bratislava oggi in tv | orario e diretta streaming andata playoff Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida, valida per l’deidi. Va in scena in Danimarca quella che, sulla carta, si preannuncia come la partita meno equilibrata della serata. Ilha infatti una buona esperienza, parecchia qualità nell’11 titolare e tanta fame di qualificarsi. Non parte però spacciato lo, che proverà a giocarsi le sue carte, quantomeno per non compromettere il ritorno. La sfida è in programma, mercoledì 21 agosto, alle ore 21:00 CALENDARIO PARTITEin tv:Il matchsarà visibile intv su Sky Sport Arena (canale 204). Garantita inoltre unasu NOW e SkyGo. Sportface.