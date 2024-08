Mi sentivo Agnelli poi ho chiuso Artigiano per passione al giro di boa Lascia l’impresa e si fa assumere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Arezzo, 21 agosto 2024 – “Quando negli anni ‘90 ho aperto la mia attività miconme l’Avvocato. Toccavo il cielo con un dito. Poi mi hanno levato tutti i sogni e ho deciso di cambiare vita". È quanto racconta Alfredo Grazzini, 57 anni, che nel 1995 aprì con un socio un’attività da elettricista a Cavriglia.per? "Sì, iniziai nel 1984 facendo la gavetta, poi arrivò il coronamento di un sogno: una attività tutta mia. Fare l’è unaprofonda che porto dentro da sempre". Negli anni ‘90 le cose erano diverse "Notevolmente. Erano anni prolifici. Ma per gli artigiani di oggi è una missione, tutto è diventato difficilissimo. Intendiamoci, non manca la voglia di andare al lavoro, ma è tutto il resto ad aver spento l’entusiasmo: troppi soldi, troppe beghe, la burocrazia che ci strozza, le banche che non ci danno una mano".