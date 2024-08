Mercati prevedono tagli tassi più consistenti | hanno ragione?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Alla luce delle turbolenze di inizio mese, istanno ora iniziando a considerare un maggior numero dinel corso del prossimo anno negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell’Eurozona (e altrove) rispetto all’inizio dell’estate. Nonostante una certa omogeneità, queste tre economie si stanno comportando in modo molto diverso. Lo rileva il weekly market outlook a cura d iSteven Bell, Chief Economist EMEA di Columbia Threadneedle Investments. Stati Uniti Negli Stati Uniti l’economia è in leggero rallentamento, l’inflazione sembra aver ripreso il suo trend al ribasso e, dopo il debole report sul mercato del lavoro dell’inizio del mese, tutti gli investitori sono in “allarme recessione”.