Maxi rogo di balle di fieno Salvate le abitazioni vicine

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ancora un-incendio nella Bassa, stavolta a Pralboino. Ad andare a fuoco la notte tra lunedì e martedì sono state centinaia didistipate nella cascina Tavolette. Ilsembra essere divampato sotto un portico esterno che faceva da magazzino per ile ci ha messo pochissimo a propagarsi al porticato di una seconda cascina adiacente, dove erano alloggiati altri cumuli di erba secca. La corsa dei vigili del fuoco di Brescia e di Orzinuovi ha salvato leretrostanti, non toccate dal fuoco per un pelo. Le operazioni di spegnimento sono durate fino all’alba. È invece proseguito per una notte, un giorno e una sera l’intervento dei pompieri alla Faerch di Verolanuova - ex Sirap - l’azienda specializzata in produzione di contenitori in plastica e polistirolo per alimenti, andata a fuoco tra il 18 e il 19 agosto.