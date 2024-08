Legnano cure inutili per il cedro dell’Himalaya di corso Italia | domani mattina sarà abbattuto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024)(Milano), 21 agosto 2024 – Era sotto osservazione da oltre un anno, ma le sue condizioni attuali non solo rendono improbabile una ripresa, ma lo rendono anche potenzialmente pericoloso per chi vi passa accanto. Stiamo parlando delche domina i giardini lungo. Nonostante sia riuscito a sopravvivere al lungo periodo di siccità che nel 2022 ha colpito altre specie, l'albero è stato colpito da una malattia nota come “marciume radicale fibroso”. Questa patologia è causata da funghi, come l’Armillaria, che attaccano l’apparato radicale e si diffondono verso il colletto e il tronco.