L’aviazione Usa guarda al Pacifico Ecco Reforpac

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’Air Force invierà unità da tutti gli Stati Uniti nella prossima estate per un’esercitazione volta a testare il modo in cui intende dispiegare le forze in un potenziale conflitto con la Cina. “Stiamo chiamando la nostra esercitazione estiva 2025, ovvero tornare nelsu scala più ampia. La stiamo integrando nei piani di campagna dell’Indopacom e nell’approccio delle nostre forze aeree delper sostenerli, e quindi la stiamo integrando nella parte del comandante combattente, ma la stiamo facendo in un modo più robusto” sono le parole con cui il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, gen. David Allvin, ha introdotto la questione intervenendo lo scorso venerdì ad un evento organizzato dall’Hudson Institute.