La protesta per la Palestina

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Un presidio del collettivo ’Rimini con Gaza’ hato ieri davanti alla Fiera, nel giorno dell’inaugurazione del Meeting. Una ventina i partecipanti, ’sorvegliati’ a vista da poliziotti e carabinieri. "Vogliamo sensibilizzare la popolazione sulla questione della– spiega Alice Albani, uno dei membri del collettivo – Siamo qui per seguire in diretta streaming l’intervento del patriarca di Gerusalemme Pizzaballa. Lui parla di pace in Medio Oriente, ma come può esserci pace se non esiste giustizia". Il presidio di Rimini con Gaza è iniziato alle 11 (nonostante la pioggia) per terminare intorno alle 14. "Il cardinale nel suo discorso ha parlato di perdono – continua la Albani – Ma in una situazione come questa, in cui la popolazione palestinese è oppressa, è difficile mettere in pratica il perdono. Non siamo qui per contestare Pizzaballa, ma solo per sensibilizzare la gente".