Incidente nel Salento Schianto tra auto in pieno centro abitato quattro i feriti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora unstradale nel. L’ultimo sinistro si è verificato, nelle scorse ore, incittadino a Salice Salentino, nell’estremo nord. Il bollettino parla die di una ricostruzione delloancora non del tutto chiara. Quel che è certo è che è andato in scena unotra due, esattamente all’altezza dell’incrocio tra via De Castris e via degli Atti. Ancora da chiarire, come detto, le cause che hanno portato allo scontro tra le due vetture, ma da una prima ricostruzione dei fatti sembra ci sia stato un violento impatto tra una Fiat Panda ed una Volkswagen.nel, coinvolta anche una bambina di dieci anni Ad avere la peggio la conducente della prima vettura che, a seguito dello, si è ribaltata sul lato guidatore.